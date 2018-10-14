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BRUNSON'I ABD'YE GETİREN ASKERİ UÇAK ANDREWS HAVA ÜSSÜ'NE İNDİ (3)

** Beyaz Saray'da Trump ile görüştü ** Trump: "Türkler harika insanlar" Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,  13 Ekim (DHA) -  İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

14 Ekim 2018 00:57

** Beyaz Saray\'da Trump ile görüştü
** Trump: \"Türkler harika insanlar\"

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,  13 Ekim (DHA) -  İZMİR\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD\'li din adamı Andrew Craig Brunson, serbest bırakıldıktan sonra ülkesine döndü. Brunson\'u ABD\'ye getiren askeri uçak Marryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü\'ne indi. 

Brunson\'ı havalimanında yetkililer karşıladı. Brunson daha sonra Başkan Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray\'a geçti.

Buradaki görüşmede Başkan Trump, rahip Brunson’a, \"Sormam gerek, Türkiye’ye bir daha gitmek ister misiniz?\" diye sordu. Brunson, bu soruya \"Türkiye’yi çok seviyorum, Türk halkını çok seviyorum\" karşılığını verdi. Trump da \"Türkler harika insanlar\" dedi.
 

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