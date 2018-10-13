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Brunson Almanya'da: Uçaktan indi ABD bayrağını öptü

Brunson dün tahliye edilmişti

13 Ekim 2018 12:04

İzmir'de, casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip tahliyesine karar verilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson Almanya'ya ulaştı. Brunson uçaktan iner inmez ABD Bayrağını öptü.

Fox News'in haberine göre Brunson'u taşıyan uçak, günün ilk saatlerinde Almanya'ya indi.

Haberde, Brunson'un ülkesi ABD'ye gitmeden önce Almanya'da sağlık kontrolünden geçirileceği kaydedildi.

Uçağın Almanya'ya inmesinin ardından, Brunson'un ABD'ye ait Ramstein Hava Üssü'ne götürüldüğü kaydedildi.

Amerikan rahibi karşılayan ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell'in paylaştığı fotoğrafta, Brunson'ın ABD bayrağı öptüğü görüldü.

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