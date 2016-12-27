Bruno Fitipaldo Galatasaray'da

Galatasaray Odeabank, Uruguaylı oyun kurucu Bruno Fitipaldo ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncunun transferi 28 Aralık Çarşamba günü yapılacak sağlık kontrolünün ardından resmiyet kazanacak.

2 Ağustos 1991 tarihinde Uruguay’da doğan 1.84 metre boyundaki, 25 yaşındaki oyun kurucu, Güney Amerika’da gösterdiği başarılı performansların ardından bu yıl İtalya Legabasket A’da Capo d’Orlando takımıyla anlaşmış, ilk beş maçta 18 sayı, 2.6 ribaund, 8.8 asist ortalamaları tutturarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Bruno Fitipaldo kimdir?

Basketbola ülkesinin Malvin takımında başlayan Bruno Fitipaldo, iki yıl genç takımda forma giyerek 2006 senesinde A takıma kadar yükseldi ve 2014 yılına kadar burada basketbol kariyerini sürdürdü.



2014-16 yılları arasında ise yine ülkesinin Obras Sanitarias takımıyla anlaştı. Daha sonra ilk Avrupa deneyimini İtalya’nın Capo d’Orlando takımıyla yaşadı.



Bu yıl ligde 11 maça çıkan Fitipaldo, maç başına 32 dakika süre alarak 15.0 sayı, 7.5 asist, 2.5 ribaund, 1.3 top çalma ortalama ile oynadı