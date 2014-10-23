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Spor

Bruno Alves'e iki maç ceza

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Bruno Alves'e verilen ceza belli oldu

23 Ekim 2014 22:16

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta kırmızı kart gören sarı-lacivertli futbolcu Bruno Alves'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçeli futbolcu Alves'e, Galatasaray ile oynanan karşılaşmada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle kurul tarafından takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası verildiği bildirildi.
Aynı karşılaşmada taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olayları nedeniyle Galatasaray Kulübü'nün de 60 bin lira para cezası aldığı kaydedildi.

 

Vederson'a da iki maç

 

Ligde Trabzonspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Mersin İdmanyurdu oyuncusu Gökçek Vederson da 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

 

Kulüplere para cezası

 

Kurul, çeşitli nedenlerden dolayı Çaykur Rizespor'a 100 bin, Eskişehirspor'a 60 bin, Gaziantepspor'a 50 bin, Bursaspor'a 13 bin ve Kasımpaşa'ya da 10 bin 500 lira para cezası vermeyi kararlaştırdı.

Süper Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a, TFF'den izin alınmadan iki özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle toplam 20 bin lira, Gençlerbirliği ve Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ekiplerine de aynı nedenden dolayı 10'ar bin lira para cezası verildi.

 

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