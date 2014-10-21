Aziz Yıldırım, Bruno Alves'i kovdu mu?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray derbisinde yaptığı hareketle takımını 10 kişi bırakan Bruno Alves'in biletini kestiği iddia edildi. Yıldırım dün kulüpte görüştüğü Portekizli futbolcuya, "Seni artık bu takımda istemiyorum. Eşyalarını, pılını-pırtını topla git" dediği ileri sürüldü.

Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyetinin şoku devam ederken, sorumsuzca yaptığı sert hareket sonrası takımını 10 kişi bırakıp mağlubiyette başrol oynayan Bruno Alves, dün Aziz Yıldırım'ın hışmına uğradı...

Portekizli oyuncunun akıbeti bugünkü yönetim kurulu toplantısında belli olacaktı, ancak başkan Yıldırım dün Bruno Alves'i kulüpteki ofisine çağırdı.

İdmana çıkmayan Alves, kulübe giderek Aziz Yıldırım ile yaklaşık 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Aziz Yıldırım'ın bir hayli sinirli olduğu görüşmede başkan ağır bir üslupla konuşurken, tercümanlar aracılığı ile Alves'e "Seni artık burada görmek istemiyorum. Fenerbahçe'ye yakışmayacak bir hareket yaptın, defalarca aynı şeyleri tekrarladın. Fenerbahçe Kulübü'ne yakışmayacak bu tavırlarını benim başkan olarak kabul etmem mümkün değil. Eşyalarını, pılını-pırtını topla. Seni artık bu takımda istemiyorum" dedi.

‘Menajerini çağır’

Görüşmede oldukça gerilen ve bir ara masayı yumruklayan Aziz Yıldırım, Alves'ten menajerini çağırmasını istedi ve "En kısa sürede menajerini buraya bekliyorum. Gelin oturalım. Sözleşme fesihi ile ilgili konuşalım. Bu forma bu kadar ucuz değil. Hemen bu işleri halledelim. Seni buralarda görmeye dahi tahammülüm yok" şeklinde konuştu.

Kartal ‘sana yasak’ dedi antrenmana alınmadı

Sorumsuz davranışlarıyla Fenerbahçe'yi Galatasaray derbisinde yakan Bruno Alves, başkan Aziz Yıldırım'ın kendisine "Seni istemiyorum artık" demesine rağmen hiçbir şey olmamış gibi antrenman için Samandıra'ya gitti. İdmandan önce saat 16.00'da yapılan toplantıya katılmak için hazırlanan Portekizli oyuncuya İsmail Kartal "Dur" dedi.

Takım antrenmanda o bekleme salonunda

Kartal, tercümanı aracılığıyla Alves'e "Söyleyin ona gitsin evine dinlensin. Buraya girmesi yasak" mesajını göndererek, oyuncuyu idmana almadı. Alves, antrenman sonuna kadar Samandıra'nın bekleme salonunda kaldı. Fenerbahçe ise Alves'in moralsiz olduğu için idmana katılmadığını açıkladı.