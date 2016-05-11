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Spor

Bruno Alves ayrılık kararı aldı

Fenerbahçe'nin Portekizli savunma oyuncusu Bruno Alves'in, Türkiye Kupası finali sonrasında takımdan ayrılacağı iddia edildi

11 Mayıs 2016 23:45

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı. İlk olarak, haziran ayında kontratı sona erecek olan Bruno Alves ile yolları ayrılacak.

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalması gündemde olan Bruno Alves sürpriz bir kararla takımdan ayrılıyor. 34 yaşındaki oyuncunun eşyalarını toplamaya başladığı öne sürüldü.

Bir nakliye şirketi ile arabasını ve eşyalarını Portekiz'e göndermek için anlaşan Portekizli oyuncu Türkiye Kupası finalinin ardından Fenerbahçe ile yollarını resmen ayrıcak.

Fenerbahçe formasıyla 101 maça çıkan Alves 4 gol 3 asistle oynadı. Portekizli sarı lacivertli forma ile 27 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart gördü.

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