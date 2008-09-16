Bruni sırları ortaya çıktı

Fransız yayıncı Jean Paul Enthoven, kendisini öz oğlu için terkeden eski sevgilisi Carla Bruni ile ilgili bir kitap yazdı. Enthoven kitapta Carla Bruni'yi soğuk, kalpsiz ve alışveriş düşkünü biri olarak tanıtıyor.



59 yaşındaki yazar, Fransız first Lady olarak adlandırılan Bruni'yi soğuk, kalpsiz, alışveriş düşkünü birisi olarak canlandırdı. Romanda, Carla Bruni adı geçmiyor; ancak Lavinia adlı baş karakterin, Carla Bruni’yi anlattığı öne sürülüyor. Fransız basını romanın Carla’dan intikam almak için yazıldığını savunuyor.



Carla Bruni, Enthoven ile ilişki yaşarken, oğlu Raphael ile birlikte olmaya başlamış ve bu ilişki, o sırada evli olan Raphael’in evliliğini bitirmişti. Raphael ve Bruni’nin 2001 yılında da Aurelien isimli bir oğulları oldu.



Yazar Jean Paul Enthoven’in Carla Bruni ile 8 yıl önce yaşadığı fırtınalı aşkın kitabı bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkardı. Yazar kendisini bırakıp oğlu Raphael’le birlikte olan Carla Bruni’yi kalpsiz olmakla suçluyor.