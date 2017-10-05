Brunei Sultanı tahtta 50. yılını kutluyor

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah muazzam altın kubbeli sarayında, tahttaki 50. yılını kutluyor.

Toplam 21 pare top atışının eşlik ettiği resmi bir etkiniliğin de gerçekleşeceği kutlama töreninde hükümdar iyi dilekte bulunan vatandaşlar tarafından bir savaş arabasında elden ele taşınacak.

Ekim 1967’de sultanlık tacını giyen 71 yaşındaki Bolkiah dünyanın en uzun iktidarda kalan hükümdarı. Bolkiah’ın dünyadaki nadir mutlak monarşiyle yönetilen ülkedeki hükümdarlığı süresince ülke İngiltere’den tam bağımsızlığını kazanarak ayrıldı ve bol petrol ve doğalgaz rezervleri sayesinde yaşam standartlarını küresel anlamda en üst sıralara yükseltti.

Öte yandan dünyanın en zengin adamlarından biri olan Sultan Hassanal bazı konularda da eleştiriliyor. Bunlardan biri de sultanın erkek kardeşi Prens Jefri Bolkiah’nın kan davası sebebiyle sansasyonel bir şekilde ortaya çıkan jet sosyete yaşam tarzı. (Fotoğraflı)