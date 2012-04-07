T24 LogoT24 Logo
Gündem

Brunei Sultanı altın kaplamalı uçağını İstanbul'a kendisi indirdi

Sultanı’nın 20 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin ikinci kralı konumunda

07 Nisan 2012 15:12

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün daveti üzerine İstanbul’a gelen Brunei Darussalam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaula her seyahatinde olduğu gibi uçağını Atatürk Havalimanı’na kendisi indirdi. Brunei

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’ ye geldi. İçi altın kaplamalarla döşenmiş Boeing 747-400 tipi uçağıyla İstanbul’a gelen Bolkiah’ in ziyaret ettiği ülkelerde uçağın iniş ve kalkışını kendisi yaptığı için Dışişleri Bakanlığı daha önceden Atatürk Havalimanı uçuş kontrol kulesini nasıl hitap edileceği konusunda bilgilendi.

Hava trafik kontrolörünün ‘ Majesteleri ülkemize hoş geldiniz ’ sözlerine ‘teşekkür ederek’ yanıt veren Bolkiah’ in kendi kullandığı uçağı saat 06.35’te Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

Uçak altında Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Brunei Darüsselam’ın Amman Büyükelçisi Haji Abdül Mokti ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Brunei Sultanı, ‘Nasılsın asker’ diyerek tören kıtasını selamladı.

20 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 2. kralı olan Brunei Sultanı’nın altın kaplamalarla döşenmiş bir Boeing 747 ile 6 küçük uçağı, 2 helikopteri bulunuyor.


5 milyon dolarlık düğün yapmıştı


Brunei Sultanı'nın oğlu Brunei Veliaht Prensi Al-Muhtadee Billah Bolkiah'ın düğünü de şaşalı bir biçimde yapılmıştı. 2004'te yapılan düğünde Rolls Royce marka bir araba altınla kaplanmıştı. 5 milyon dolarlık düğünde hemen her yerin altında kaplanmıştı.

ETİKETLER

BruneiHaji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaula

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24