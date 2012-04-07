Brunei Sultanı altın kaplamalı uçağını İstanbul'a kendisi indirdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün daveti üzerine İstanbul’a gelen Brunei Darussalam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaula her seyahatinde olduğu gibi uçağını Atatürk Havalimanı’na kendisi indirdi. Brunei

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’ ye geldi. İçi altın kaplamalarla döşenmiş Boeing 747-400 tipi uçağıyla İstanbul’a gelen Bolkiah’ in ziyaret ettiği ülkelerde uçağın iniş ve kalkışını kendisi yaptığı için Dışişleri Bakanlığı daha önceden Atatürk Havalimanı uçuş kontrol kulesini nasıl hitap edileceği konusunda bilgilendi.

Hava trafik kontrolörünün ‘ Majesteleri ülkemize hoş geldiniz ’ sözlerine ‘teşekkür ederek’ yanıt veren Bolkiah’ in kendi kullandığı uçağı saat 06.35’te Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

Uçak altında Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Brunei Darüsselam’ın Amman Büyükelçisi Haji Abdül Mokti ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Brunei Sultanı, ‘Nasılsın asker’ diyerek tören kıtasını selamladı.

20 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 2. kralı olan Brunei Sultanı’nın altın kaplamalarla döşenmiş bir Boeing 747 ile 6 küçük uçağı, 2 helikopteri bulunuyor.



5 milyon dolarlık düğün yapmıştı



Brunei Sultanı'nın oğlu Brunei Veliaht Prensi Al-Muhtadee Billah Bolkiah'ın düğünü de şaşalı bir biçimde yapılmıştı. 2004'te yapılan düğünde Rolls Royce marka bir araba altınla kaplanmıştı. 5 milyon dolarlık düğünde hemen her yerin altında kaplanmıştı.