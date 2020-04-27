Bruma'yı en yakın arkadaşı 3 milyon Euro dolandırmış!

Hollanda'nın PSV takımında forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'nın Almanya yıllarında en yakın arkadaşı tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.



Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'nın sarı-kırmızılı takımdan Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olduktan sonra dolandırıldığı belirtildi.

Hollanda basınında çıkan habere göre Bruma, Almanya'da yaşadığı dönemde en yakın arkadaşı Du Ganso tarafından dolandırıldı. İddialara göre Ganso, Bruma'dan 3 milyon Euro çaldı.

İki yıl boyunca Bruma'nın hesabından, kendi hesabına 3 milyon Euro yatırmış

Du Ganso'nın yıllardır Bruma ile arkadaş olduğu ve yıldız futbolcunun evine sürekli gittiği kaydedildi.

Bruma, Leipzig'de oynarken en yakın arkadaşına mahkeme onaylı velaketini verdi, ardından Ganso, 2 yıl boyunca Portekizli futbolcunun banka hesabından 3 milyon Euro kendi hesabına yatırdı. Bruma ise bu olayı Şubat ayında farketti ve arkadaşını mahkemeye verdi.