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Spor

Bruma, Tudor'dan özür diledi

Sarı-kırmızılı yönetim, buna karşın Portekizli futbolcuya ceza vermeye hazırlanıyor

21 Şubat 2017 15:02

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında kadroya alınmayan Bruma sorunu çözüldü.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan antrenmandaki tavırları nedeniyle karşılaşmanın kadrosuna alınmayan Bruma, teknik direktör Igor Tudor’dan özür diledi. Sarı-kırmızılı yönetim, buna karşın Portekizli futbolcuya ceza vermeye hazırlanıyor.

Portekizli oyuncu ile özel olarak görüşen teknik direktör Igor Tudor, Beşiktaş maçı öncesi antrenmanlarda kendisinden daha iyi performans sergilemesini istedi. Bruma da Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan son taktik çalışmadaki isteksiz davranışından dolayı özür diledi ve Beşiktaş derbisi hazırlıklarında yer aldı. 

Ancak Galatasaray Yönetimi, Portekizli oyuncuya davranışından dolayı para cezası vermeye hazırlanıyor. TT Arena'da yapılacak yönetim kurulu toplantısında konuyu değerlendirecek olan sarı kırmızılılar, Bruma hakkında son kararını verecek. 

Sakatlıkları nedeniyle Rize deplasmanına götürülmeyen Sneijder, Carole ve Eren Derdiyok da antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Hakan Balta da takımla çalıştıktan sonra düz koşu yaptı.

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