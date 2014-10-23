‘Bruma Galatasaray’dan ayrılmak istiyor’ iddiası

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Pandelli’nin Fenerbahçe ve Borussia Dortmund maçının kadrosuna almadığı 19 yaşındaki Bruma’nın Galatasaray’dan ayrılmak istediği iddia edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İtalyan hocayla yaptığı görüşmeyi Portekiz basınından A Bola gazetesine anlatan 19 yaşındaki futbolcu, "Oynamam lazım, artık söz bitti. Bunu teknik direktöre söyledim" dedi. Haberde, forma şansı bulamadığı için moralsiz olan Bruma'nın, Galatasaray'dan ayrılmak istediğini farklı yerlerde dile getirdiği de iddia edildi.