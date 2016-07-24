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Spor

Bruma Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

"Kulübe ve taraftarlara saygım var, onları gerçekten seviyorum. Ancak beni anlamalarını istiyorum"

24 Temmuz 2016 11:09

Türkiye'deki siyasi gelişmelerin kendisin kaygılandırdığını belirten Portekizli oyuncu, kendisiyle PSV Eindhoven'a transfer olmak istediğini söyledi.

Ülkesinin yayın organlarından Noticias ao Minuto'ya konuşan 21 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de yaşanan olayların kendisini endişelendirdiğini ve ayrılma isteğini yönetime ilettiğini belirtti.

Bruma, sarı-kırmızılı kulübe ve taraftara büyük saygısı olduğunu ifade ederek, "Galatasaray her zaman benim kalbimde olacak. Burada kupa kazandım. Ancak Türkiye'deki durum beni endişelendiriyor. Bunun için kulübü suçlamak doğru değil, bunu biliyorum. Ancak durum bu" diye konuştu.

Eurosport'taki habere göre, evden çıkmaya korktuğunu belirten Portekizli futbolcu, "Kulübe ve taraftarlara saygım var, onları gerçekten seviyorum. Ancak beni anlamalarını istiyorum" dedi.

Bruma, PSV Eindhoven'da forma giymenin kendisi için harika bir şans olduğunu, ancak kulüplerin henüz anlaşamadığını da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz sezon Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Bruma, La Liga'da çıktığı 32 karşılaşmada 2 gol ve 1 asiste imza atmıştı.

 

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