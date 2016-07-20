T24 LogoT24 Logo
Spor

Bruma ayrılık kararı aldı

Galatasaray'ın Portekizli genç yıldızı Bruma, takımdan ayrılmak istediğini söyledi

20 Temmuz 2016 03:26

Kamp için İsviçre'de bulunan Galatasaray'ın Uhren Kupası'nda oynadığı iki karşılaşmada da maçın adamı seçilen Bruma, önemli açıklamalarda bulundu.

DHA'nın haberine göre; Young Boys ile oynanan turnuvanın son maçının ardından konuşan genç futbolcu, PSV Eindhoven Kulübü'ne gitmek istediğini ve bunu hem teknik direktöre, hem de başkana ilettiğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in, kendisini takımda tutma düşüncesiyle ilgili yöneltilen soru üzerine de Bruma, "Benim için kendi düşüncem önemli. Ben gitmek istiyorum" dedi.

ETİKETLER

galatasaraybrumariekerink

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24