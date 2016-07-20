Bruma ayrılık kararı aldı

Kamp için İsviçre'de bulunan Galatasaray'ın Uhren Kupası'nda oynadığı iki karşılaşmada da maçın adamı seçilen Bruma, önemli açıklamalarda bulundu.



DHA'nın haberine göre; Young Boys ile oynanan turnuvanın son maçının ardından konuşan genç futbolcu, PSV Eindhoven Kulübü'ne gitmek istediğini ve bunu hem teknik direktöre, hem de başkana ilettiğini söyledi.



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in, kendisini takımda tutma düşüncesiyle ilgili yöneltilen soru üzerine de Bruma, "Benim için kendi düşüncem önemli. Ben gitmek istiyorum" dedi.