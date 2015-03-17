'Bruma, Galatasaray'a haberimiz olmadan transfer edildi'

Galatasaray'ın eski scout şefi Mahmut Alpaslan, Bruma'nın transferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Alpaslan "Bruma’nın nasıl alındığını bilen yok" dedi.

Radyospor'a demeç veren Alpaslan, "Galatasaray’dan ayrılma nedenlerimden biri Bruma transferi oldu. Çünkü bu transfere tepki göstermiştim. Bruma’nın nasıl alındığını bilen yok. Gençler Dünya Şampiyonası'nda bizim gözümüze Bruma çarpmadı. Bruma'nın B'si geçmiyorken, bir baktık ki transfer etmişiz. verilmeyecek bir para ödendi. Bruma ile ilgili bir bilgi bize gelmedi. Fransız futbolcu Lucas Digne'ye 11 milyon Euro vermeyiz dediler; 1 hafta sonra Bruma aynı paraya geldi" ifadelerini kullandı.

Alpaslan, diğer transfer konularında ise "Demba Ba’yı 2012 yılında Galatasaray alacaktı ama sonradan vazgeçildi. Yine Papiss Cisse de alınabilirdi. Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu’nu önce 500 bin ardından 1 milyon Euro’ya alma fırsatı vardı.

Hatta Almanya’dan Bülent Tulun aradı. 1 milyon verip alalım mı diye sordu ben de onay verdim ama alınmadı. Sezon başında Mehmet Ekici’yi Galatasaray alabiirdi.

Hatta Bülent Tulun ile Ekici’nin babasını Almanya’da buluşturdum ama bu transfer yapılmadı. Galatasaray, Amrabat’a verdiği parayla Olcay Şahan, Serdar Taşçı, Tolgay Arslan, Sefa Yılmaz’ı alabilirdi ama almadı" diyerek sözlerini noktaladı.