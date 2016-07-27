Bruma atıyor, Galatasaray kazanıyor

Galatasaray, Aarhus karşısındaki hazırlık karşılaşmasında Bruma (2) ve Yasin Öztekin'in golleriyle 3-1 kazandı.



Galatasaray, hazırlık maçında Danimarka’nın Aarhus takımıyla karşılaştı. Sarı-Kırmızılar, sahadan 3-1 galibiyetle ayrılırken, goller Bruma (2) ve Yasin Öztekin’den geldi. Thun, Zürich ve Young Boys maçlarında da ağları havalandıran Bruma, 4. hazırlık maçında 5. golünü kaydetti.



Maçta ilk gol Aarhus’tan geldi. Kasper Junker, 25’te takımını 1-0 öne geçirdi. 38’de Bruma sahneye çıktı. Soldan topla harika bir şekilde ceza sahasına girdi, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve maça 1-1’lik eşitlik getirdi.



İlk yarı bu skorla sona ererken, 53’te Bruma bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray’ı 2-1 öne geçirdi.



Maçta son sözü 89’da Yasin Öztekin söyledi. Yasin’in golüyle Galatasaray maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı.