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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'den Türklerin beklediği haber geldi

Türkiye'nin beklediği haber Brüksel'den geldi. AB Komisyonu yetkilileri, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanmasını üye ülkelere tavsiye etti.

04 Mayıs 2016 17:25


AB Komisyonu, Ankara'nın eksik kalan kriterleri de yerine getirmesi durumunda Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'ne seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasını tavsiye etti.

Brüksel'in kararını AB Komisyonu'un rekabetten sorumlu komiseri Margethe Vestager, AB Komisyonu'nun vize liberalizasyonu ile ilgili yol haritasını paylaşarak duyurdu.

Yol haritasında AB Komisyonu'nun aldığı tavsiye kararında vize muafiyeti sağlanması için haziran sonunun hedeflendiği vurgulandı.

Vize muafiyeti Türk vatandaşlarına 90 gün süreyle Schengen Bölgesi'nde bulunabilmelerini öngörüyor. Vizesiz seyahatlerden iş adamları, turistler ve yakınlarını ziyaret etmek isteyenlerin faydalanması bekleniyor.

AB ile yapılan mülteci anlaşmasının uygulanması karşılığında Türkiye, Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi için vize zorunluluğunun kaldırılmasını talep ediyordu.

Ancak Komisyon'un kararı tavsiye niteliği taşıyor. Vize muafiyeti için AB üyesi ülkelerin ve AB Parlamentosu'nun da onayı gerekiyor. Türkiye şimdiye kadar 60'ın üzerindeki kriteri yerine getirdi. Türkiye'nin toplamda ise 72 kriteri yerine getirmesi gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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