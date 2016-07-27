Brüksel'den İspanya ve Portekiz'e jest

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, uzun

yıllardır AB genelinde

yüzde 3 olan bütçe sınırını aşan İspanya ve Portekiz'e para cezası verilmeyeceğini

duyurdu. Yetkili çarşamba günü yaptığı açıklamada, karara her iki ülkede hala devam

etmekte olan ekonomik sıkıntıları gerekçe gösterdi.

İspanya ve Portekiz, yapılan tüm uyarılara karşın, geçen yıl bir kez daha Gayrisafi

Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 3'ü dolayındaki bütçe açığı sınırını aşmıştı. İspanya'nın

bütçe açığı yüzde 5,1 olurken, Portekiz'de ise bütçe açığı yüzde 4,4 oranına

ulaşmıştı.

Konseyin onayı bekleniyor

Euro Bölgesi maliye bakanları, bütçe açığı kuralının bir kez daha ihlal edilmesi üzerine,

geçen yılın temmuz ayı ortasında her iki ülkeye de para cezası uygulanması önerisini

ortaya atmıştı. Ülkelere, GSYİH'lerinin yüzde 0,2'si kadar para cezası uygulanabileceği

belirtilmişti. Bu oran, İspanya'da azami 2 milyar 200 milyona, Portekiz'de ise 360

milyon euroya tekabül ediyordu.

AB Komisyonu'nun para cezasından vazgeçilmesi önerisinin AB Konseyi tarafından

da onaylanması gerekiyor.