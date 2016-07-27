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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'den İspanya ve Portekiz'e jest

AB Komisyonu, yıllardır bütçe açığı sınırını aşan İspanya ve Portekiz'e para cezası vermekten vazgeçti.

27 Temmuz 2016 20:24

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, uzun
yıllardır AB genelinde
yüzde 3 olan bütçe sınırını aşan İspanya ve Portekiz'e para cezası verilmeyeceğini
duyurdu. Yetkili çarşamba günü yaptığı açıklamada, karara her iki ülkede hala devam
etmekte olan ekonomik sıkıntıları gerekçe gösterdi.

İspanya ve Portekiz, yapılan tüm uyarılara karşın, geçen yıl bir kez daha Gayrisafi
Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 3'ü dolayındaki bütçe açığı sınırını aşmıştı. İspanya'nın
bütçe açığı yüzde 5,1 olurken, Portekiz'de ise bütçe açığı yüzde 4,4 oranına
ulaşmıştı.

Konseyin onayı bekleniyor

Euro Bölgesi maliye bakanları, bütçe açığı kuralının bir kez daha ihlal edilmesi üzerine,
geçen yılın temmuz ayı ortasında her iki ülkeye de para cezası uygulanması önerisini
ortaya atmıştı. Ülkelere, GSYİH'lerinin yüzde 0,2'si kadar para cezası uygulanabileceği
belirtilmişti. Bu oran, İspanya'da azami 2 milyar 200 milyona, Portekiz'de ise 360
milyon euroya tekabül ediyordu.

AB Komisyonu'nun para cezasından vazgeçilmesi önerisinin AB Konseyi tarafından
da onaylanması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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