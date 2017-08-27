Brüksel'deki saldırıyı IŞİD üstlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Cuma akşamı askerleri hedef alan palalı saldırıyı IŞİD üstlendi. IŞİD'e bağlı haber ajansı Amak'ın online sayfasında bugün yer alan haberde, askere yönelik saldırıyı IŞİD'in gerçekleştirdiği belirtildi.

Cuma akşamı düzenlenen saldırıda iki asker hafif yaralanmıştı. Saldırgan olay sırasında vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından terör şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

1987 Somali doğumlu saldırganın, 2004 yılından beri Belçika'da yaşadığı, 2015 yılından beri de Belçika vatandaşı olduğu tespit edilmişti. "Allahu ekber" diye bağırdığı belirtilen saldırganın güvenlik birimleri tarafından terör şüphelisi olarak izlenmediği bildirilmişti.

Avrupa'da Belçika radikal İslamcıların güçlü olduğu yerler arasında bulunuyor. 2016 yılı Mart ayında Brüksel metrosu ve havalimanını hedef alan intihar saldırılarında 32 kişi yaşamını yitirmişti. Geçen yıl Ağustos ayında ise Charleroi'de iki polise palalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Barcelona'da teröre karşı gösteri

Öte yandan, İspanya'nın Barcelona kentinde dün ülkede yaklaşık 10 gün önce düzenlenen saldırıları protesto için şiddet ve teröre karşı bir yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı gösteride İspanya Kralı Felipe, Başbakan Mariano Rajoy ve Katalonya Bölgesel Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont de hazır bulundu. İspanya Kralı, ilk kez böyle bir gösteriye katıldı. Yürüyüşte, göstericilerin "korkmuyorum" sloganıyla bağırdığı bildirildi.

İspanya'nın Barcelona ve Cambrils kentlerinde 17 ve 18 Ağustos tarihlerinde düzenlenen saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirmiş, 120 kişi de yaralanmıştı.

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AP/Reuters/dpa, JD/ÖA