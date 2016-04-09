Brüksel'de yakalanan Abrini 'şapkalı adam' olduğunu itiraf etti

Paris ve Brüksel saldırılarıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle Cuma günü yakalanan ve 'terör eylemlerine katılmakla' suçlanan Muhammed Abrini, Brüksel saldırıları öncesi havaalanında görülen 'Şapkalı adam' olduğunu itiraf etti.

Brüksel Federal Savcılığı'ndan yapılan açıklamada "(Abrini) suç mahallinde bulunduğunu itiraf etti. Daha sonra da ceketini çöpe atıp şapkasını da sattığını söyledi" dedi.

Brüksel'de geçen ay Zaventem Havaalanı ve Maalbeek metro istasyonlarına düzenlenen saldırılarda 32 kişi öldü.

Havaalanında saldırı öncesi güvenlik kameralarının çektiği görüntülerde, teşhis edilen iki intihar bombacısının yanındaki üçüncü kişinin de Abrini olduğu olduğu ortaya çıktı.

Brüksel ve Paris'teki saldırılarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle Cuma günü yakalanan altı şüpheliden dördü 'terör eylemlerine katılmakla' suçlandı.

Terör suçlamalarının yöneltildiği dört kişiden biri de Abrini.

Soruşturmayı yürüten yetkililer Abrini'nin parmak izleri ve DNA'sının Brüksel saldırganlarının kullandığı iki 'güvenli evde' ve Paris saldırılarında kullanılan otomobilde bulunduğunu söyledi.

Abrini'nin ayrıca Paris saldırılarından iki gün önce diğer şüpheli Salah Abdeslam'la Paris'e giden otobandeki bir benzin istayonunda görülen kişi olduğuna inanılıyor.

Yekililer, Brüksel ve Paris saldırılarını düzenleyenlerin IŞİD destekli aynı ağın üyesi olduklarını söylüyor.



Brüksel polisinden baskın



Abrini'nin yanı sıra terör eylemlerine katılmakla suçlanan diğer kişilerin de Osama K, Herve BN ve Bilal EM olduğu bildirildi.

Cuma günü yakalanan diğer iki kişi ise serbest bırakıldı.

Savcılar, Osama K'nin, Malbeek metro istasyonunda intihar bombacısıyla görüldüğünü söyledi ve havaalanındaki intihar bombacılarının kullandığı çantaları da Osama K'nin aldığını belirtti.

Ruanda vatandaşı Herve BM ile Bilal EM'nin ise Abrini ve Osama K'ye yardım ettiğinden şüpheleniliyor.

Diğer yandan Belçika polisi, Brüksel'in Etterbeek semtinde militanların 'güvenli ev' olarak kullandıklarından şüphelenilen bir eve baskın düzenledi.