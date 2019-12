Hürriyet yazarı Doğan Hızlan, çeşitli şairlerin eserlerini Halk müziği besteleriyle yorumlayan Lütfi Gültekin ve oğlu Emre Gültekin'in 'Türküce' adlı albümünden bahsederek şiir ve türkünün ilginç birlikteliğini kaleme alıyor.



***



Brüksel’de türkü bestelemek





Türkülerimizi zaman zaman dinlerim, Anadolu coğrafyasının sesi etkiler beni.



Gültekinler’in yeni CD’lerinin adı; Türküce.



Emre Gültekin - Lütfü Gültekin.



Baba oğulun ortak müzik şöleni.



Çeşitli şairlerin sözlerinin hepsini de Lütfü Gültekin bestelemiş.



Dinlemeye başladığımda ilk kulak izlenimim şuydu:



Türkünün geleneksel formunu, içeriğini bozmadan, bugün onu yeniden yaratmak. Eskiyi yok etmeden yenilemek.



Pazar günü, bu parçaları dinledim.



İyi şairlerin yazdıkları, iyi bir besteyle nasıl da dinleniyor.



Gültekinler, halk müziğinin önemli yaratıcıları, icracıları. Baba Lütfü Gültekin, oğullar Emre Gültekin, Munzur Gültekin.



Elbette türkülerin özgünlüğünün ardında, beni, düzenlemesi de çekti. Ne yaparsak yapalım, ne kadar savunursak savunalım, çoksesliliğe alışan kulaklarımız, bir bestenin tınısında bunu arıyor.



Türküce’de belki, türküde aradığım hem dünün sesini hem bugünün anlayışını buldum.



Anadolu’nun acılarını, tarihteki ezilmişliğini, iç zenginliğini bir kez daha duydum.



* * *



BİR CD’yi üst üste dinliyorsunuz, daha sonra sanatçıların başka CD’lerine yöneliyorsunuz.



Yeni çıkan CD’leri çoğunlukla izlememe rağmen, Gültekinler ses dikkatimden kaçmış.



Lütfü Gültekin, Belçika’da yaşıyor, bir halk ozanı. Bestelerinin içine hasret, kendi coğrafyasındaki dertler geliyor, notalaşıyor. İki oğlu da orada.



Üçünün doldurduğu CD’nin kitapçığındaki üç imzalı yazıyı okuyun, türküleri başka bir ruh haliyle dinlersiniz:



"Takdir buyrulur ki, insan hep kendisi değildir; o biraz da başkasıdır. Elemlerine başkasının elemlerinin, sevinçlerine başkasının sevinçlerinin karıştığı zaman olmaktadır.



Dünya yeryüzü cenneti değildir, mutlu insanlar yanında mutsuz insanlar da vardır. Ayrılıklar, elemler ve acılar yaşandıkça elbette ki karamsar şiirler de yazılacaktır.



Mutluluğun şiiri olacak da mutsuzluğun şiiri olmayacak mı? İstesek de istemesek de her acının bir şiiri, her şiirin bir şairi olacaktır.



Üçünün ortak çalışması, El Emeği Göz Nuru adını taşıyor.



Lütfü Gültekin’in Gül Türküleri CD’sinde birçok önemli sanatçı, onun bestelerini söylemiş. Lütfü Gültekin’e saygı CD’si.



* * *



CAN YÜCEL’in William Shakespeare’den dilimize aktardığı, Lütfü Gültekin’in bestelediği bir dörtlükle bitirmeli yazımı:



"Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini



Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz



Değil mi ki ayak altında insanlığın onuru



Ezilmiş hor görülmüş el emeği göz nuru"







Dinleme notu:



Gültekinler, Emre Gültekin - Lütfü Gültekin, Türküce



Gültekinler, Lütfü * Emre * Munzur, El Emeği Göz Nuru



Lütfü Gültekin, Gül Türküleri, Lütfü Gültekin’e saygı



(Üçü de Kalan Müzik tarafından çıkarıldı)