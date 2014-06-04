Brüksel'de Rusya'sız zirve



Aslında bu buluşmanın G8 Zirvesi olarak Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanıyordu. Ancak Moskova’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardından grubun adı gibi yeri de değişti. Rusya’yı Sekizler Grubu’ndan atan oluşum yeniden G7 ülkeleri adını aldı ve zirveyi de Brüksel’de düzenlemeye karar verdi. Brüksel'deki zirveye Ukrayna krizinin, dolayısıyla da Rusya’nın damga vurması bekleniyor. Ancak uzmanlara göre Rusya, gruptan atıldığı için pek de üzgün değil.

Moskova’nın Ukrayna politikasını protesto eden ABD, Almanya, Japonya, Kanada, İngiltere, İtalya ve Fransa’nın liderleri artık Rusyasız olmak istiyor, tıpkı eskiden olduğu gibi. Yediler Grubu, 90’lı yıllarda Rusya’nın katılımıyla Sekizler Grubu’na dönüşmüş ve Rusya, G8 ailesinin önemli bir üyesi olmuştu. Dönemin Sovyet Genel Sekreteri Mikail Gorbaçov’un reform politikaları, Rusya’nın bu Batılı oluşuma daveti ile ödüllendirilmişti.

Ancak Bilim ve Araştırma Vakfı’nın Doğu Avrupa ve Avrasya Araştırmaları Bölümü’nden Sabine Fischer, Rusya’nın diğerlerinden farklı bir üye olduğuna dikkat çekiyor. Fischer, “Öncelikle G8’in aslında G7/G8 olduğunu söylemek gerekli. Çünkü Rusya, bu grubun mali müzakerelerinin hiçbir zaman bir parçası olmadı“ diye konuştu.

"Putin etkilenmedi"

Grubun zirve buluşmaları genellikle bakanlar düzeyinde gerçekleşir. Ancak Rusya, G7 ülkelerinin maliye bakanları buluşmasına hiçbir zaman katılmıyordu. Soçi’nin iptal edilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef aldığına dikkat çeken Rusya uzmanı Fischer, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu elbette bir hakaret ve Rusya’nın uluslararası platformdaki itibarına fayda sağlayacak bir durum değil.”

Dışarıdan bakıldığında Putin’in bu küçük düşürücü durumdan pek etkilenmemiş gibi göründüğünü söyleyen Sabine Fischer, Putin’in katıldığı bir televizyon programını örnek gösteriyor. Fischer, “Kırım’ın ilhakından hemen sonra katıldığı bir televizyon programında Putin’e ‘Batılı hükümet liderleri zirveye katılmanızı iptal etti, buna ne diyorsunuz?’ diye soruldu. Putin de ‘Ee ne olmuş yani!’ diye yanıt verdi” diye konuştu.

"Rusya'nın ihtiyacı yok"

Jena Üniversitesi’nden siyaset bilimci Patrick Rosenow da Rusya’nın G8’e mutlaka ihtiyaç duymadığını belirtiyor. Rosenow, “Rusya çok daha önemli oluşumlarda varlık gösteriyor. BM Güvenlik Konseyi ya da Yirmiler Grubu gibi. Bu sadece bir mesaj niteliği taşıyabilir, ancak Rusya şu anda bundan pek rahatsızlık duymuş gibi görünmüyor” değerlendirmesini yaptı.

Sabine Fischer de “aksine” diyor ve Putin'in G8’den atılmalarına karşı Asya kartını çıkardığını belirtiyor. Fischer, Rusya’nın yüzünü Asya’ya döndüğü ve Çin’le ortaklığını geliştirmeye çalıştığı mesajları verdiğini kaydediyor. Batı'ya karşı atağa geçen Rusya da bu yöndeki çabalarını somutlaştırmaya başladı bile. Rusya, Çin'le dev bir doğalgaz anlaşması yaparken, Belarus ve Kazakistan'ın katılımıyla da Avrasya Ekonomi Birliği'ni kurdu.