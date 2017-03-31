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BBC Türkçe

Brüksel'de referandum kavgası

Anayasa değişikliği referandumu için Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'ndeki oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada en az 3 kişinin bıçaklandığı bildirildi. Brüksel polisine göre yaralıların durumu ciddi.

31 Mart 2017 00:06

Anayasa değişikliği referandumu için Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'ndeki oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada en az 3 kişinin bıçaklandığı bildirildi. Brüksel polisine göre yaralıların durumu ciddi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Flaman Televizyonu'nun haberine göre olay, yerel saatle 16:00 sıralarında yaşandı. Haberde Türkiye Büyükelçiliği çevresinde asılan "Evet" çağrılı afiş ve pankartları protesto eden bir grup ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraftarları arasında kavga çıktığı belirtildi.

Brüksel polisine göre, olay sırasında en az 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Belçika basını, kavganın bir grup Kürt ile Erdoğan taraftarları arasında yaşandığını duyurdu. Ancak bu bilgi henüz teyit edilmedi.

Büyükelçilik çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Brüksel Savcılığı, olaya ilişkin yarın kapsamlı bir açıklama yapılacağını duyurdu.

b.

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