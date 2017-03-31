T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Brüksel’de referandum gerginliği

Brüksel’deki Türk Büyükelçiliği yakınlarında referandum nedeniyle karşıt görüşlere sahip vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Çıkan kavgada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

31 Mart 2017 01:13

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 16 Nisan referandumu için oy verme işlemleri sırasında karşıt görüşlü Türk vatandaşları arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Brüksel Başkonsolosluğu yakınlarında yaşanan ve referanduma ilişkin karşıt görüşler sebebiyle çıktığı belirtilen kavgada yaralananlar olduğu ve dört kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Arbede sonrası Konsolosluk binası yakınlarında toplanan bir grup Türk yaşananlara tepki gösterdi. Güvenlik önlemleri alan Belçika polisi de karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmesini engelledi.

Başkonsolosluktan yazılı açıklama

Kavganın ardından Başkonsolosluktan yapılan açıklamada ‘'oy verme işlemleri devam ederken yaşanan arbede nedeniyle duyulan üzüntü'' dile getirildi. Yazılı açıklamada, "AKP, MHP, CHP ve HDP parti temsilcilerinin de yaralananlara acil şifalar diledikleri ve yaralı vatandaşlara ziyarette bulunulacağı" ifade edildi.

Belçika polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DHA/dpa/SÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Brüksel Türk BüyükelçiliğiBrükselNisanTürkBaşkonsolosluğuKonsoloslukBelçikaKavganınBaşkonsolosluktanMHP CHPHDPDeutsche Welle Türkçe DHA/dpa/SÖ/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24