Brüksel’de referandum gerginliği

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 16 Nisan referandumu için oy verme işlemleri sırasında karşıt görüşlü Türk vatandaşları arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Brüksel Başkonsolosluğu yakınlarında yaşanan ve referanduma ilişkin karşıt görüşler sebebiyle çıktığı belirtilen kavgada yaralananlar olduğu ve dört kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Arbede sonrası Konsolosluk binası yakınlarında toplanan bir grup Türk yaşananlara tepki gösterdi. Güvenlik önlemleri alan Belçika polisi de karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmesini engelledi.

Başkonsolosluktan yazılı açıklama

Kavganın ardından Başkonsolosluktan yapılan açıklamada ‘'oy verme işlemleri devam ederken yaşanan arbede nedeniyle duyulan üzüntü'' dile getirildi. Yazılı açıklamada, "AKP, MHP, CHP ve HDP parti temsilcilerinin de yaralananlara acil şifalar diledikleri ve yaralı vatandaşlara ziyarette bulunulacağı" ifade edildi.

Belçika polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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DHA/dpa/SÖ/HS