Brüksel’de polise bıçaklı saldırıda bir gözaltı daha

Belçika polisi, iki polis memuruna düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili olarak ikinci bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Saldırganın erkek kardeşi olduğu belirtilen Ebubekir D.‘nin 1970 doğumlu olduğu ve kardeşi gibi Belçika vatandaşı olduğu açıklandı.

Terörizm uzmanı olan bir hakimin Ebubekir D.‘nin tutuklanıp tutuklanmayacağına karar vereceği bildirildi. Gözaltında bulunan Hicham D. adlı 43 yaşındaki saldırgana, terör saikiyle cinayete teşebbüs ve bir terör örgütüyle bağlantısı bulunma suçlamaları yöneltiliyor.

Geçen çarşamba günü Brüksel‘de gerçekleşen olayda bıçaklı bir saldırgan iki polis memurunu yaralamıştı. Saldırgan eylemin ardından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş ve gözaltına alınmıştı.

Saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken Belga Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre biri boynundan diğeri ise karnından yaralanan polislerin de hayati tehlikesi bulunmuyor.

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dpa, SÖ/GA