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Dünya

Brüksel'de panik: Polis silahlı bir şüpheli ihbarı üzerine meydanı kordon altına aldı

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Şubat  (DHA) –  Belçika’nın başkenti Brüksel’de silahlı şüpheli bir adamın tespit edilmesi üzerine bir meydan polis tarafından kordon altına alındı

22 Şubat 2018 19:40

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Şubat  (DHA) –  Belçika’nın başkenti Brüksel’de silahlı şüpheli bir adamın tespit edilmesi üzerine bir meydan polis tarafından kordon altına alındı.

De Standaard gazetesinde yer alan habere göre Vali March-Jean Gyssels konuya ilişkin yaptığı açıklamada şüphelinin Vorst bölgesindeki Sint-Denijsplein meydanında göründüğünü ve bu meydanın kordona alındığını söyledi.

Belçika merkezli haber ajansı Belga’da yer alan haberde ise birden fazla şüpheli olabileceğine işaret edildi.

Güvenlik güçleri bölge sakinlerine evlerde kalmalarını, kapı ve camları kapalı tutmalarını tavsiye etti. Acil durum müdahale ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Brüksel Güney emniyet amirliğine göre Polonya asıllı bir adam öğleden sonra bir polis karakoluna şok olmuş bir halde girdi ve verdiği ifadeye göre bir cinayete tanıklık etmişti.

Bu adamın verdiği adres yanlış çıkınca polis bölgedeki görgü tanıklarıyla görüştü ve bölgede iki silahlı adam görüldüğü tespit edildi. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

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