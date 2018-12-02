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Dünya

Brüksel'de on binlerce kişi iklim değişikliğini protesto için yürüdü

Ender DURUEL, BRÜKSEL (DHA)  - BELÇİKA'nın başkenti Brüksel'de Gare Nord Meydanı'nda bir araya gelen on binlerce kişi, buradan Avrupa Birliği binalarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüdü

02 Aralık 2018 21:56

Ender DURUEL, BRÜKSEL (DHA)  - BELÇİKA\'nın başkenti Brüksel\'de Gare Nord Meydanı\'nda bir araya gelen on binlerce kişi, buradan Avrupa Birliği binalarının bulunduğu Schuman Meydanı\'na yürüdü. Göstericiler iklim değişikliğine zarar veren hür türlü teknoloji ürününe karşı olduklarını; nükleer enerji santralleri yerine rüzgar panellerinin kullanılmasını istediklerini söyleyerek çeşitli sloganlar attı. Bölgede polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, havadan da helikopter ile yürüyüşü izledi. 60\'tan fazla sivil toplum kuruluşunun katıldığı yürüyüşe 7\'den 70\'e Belçika\'nın her şehrinden 75 binden fazla kişi katıldı.
Katılımın sağlanması için toplu ulaşım araçlarından bugün için ücret alınmayacağı belirtildi. Göstericiler de bu araçlarla meydana ulaştı. 

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