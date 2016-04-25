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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'de metro seferleri normale döndü

Brüksel'de hayat, havaalanı ve metroyu hedef alan terör saldırılarından yaklaşık bir ay sonra normale dönüyor. Terör saldırısı nedeniyle ulaşıma kapatılan Maelbeek metro istasyonu yeniden faaliyete geçti.

25 Nisan 2016 15:13


Brüksel'de tramvay, metro ve otobüs ile ulaşımı düzenleyen STIB (Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles) şirketinden verilen bilgiye göre Maelbeek metro istasyonu bu sabah 06:00 itibariyle yeniden açıldı.

Maelbeek metro istasyonu, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yakınında yer alıyor. Maelbeek'in devreye girmesiyle birlikte Brüksel metrosu tam faaliyete geçmiş oldu. Metroda güvenliğin polis ve asker tarafından sağlanacağı belirtildi.

Metro istasyonunda 'taziye köşesi'

Maelbeek metro istasyonunda saldırıda ölenlerin anısına bir "taziye köşesinin" açıldığı, dileyen yolcunun buraya duygu ve düşüncelerini aktarabileceği belirtildi.

Saldırılarda ağır hasar gören Brüksel Zaventem Havaalanı'nda altyapı ve check-in sistemi saldırı yeniden kurulmuştu. Günlerce hava trafiğine kapalı kalan havaalanından ilk yolcu uçağı 3 Nisan'da havalanmıştı.

Çifte saldırı 32 kişinin canını aldı

Brüksel'de 22 Mart'ta düzenlenen çifte saldırıda 32 kişi can vermiş, 300'ün üzerinde kişi yaralanmıştı. Saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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