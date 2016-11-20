Brüksel'de Kürt Enstitüsü'ne sadırı

Brüksel Merkezi'nde Avrupa Parlementosu'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Kürt Enstitüsü 17 Kasım akşamı 21.30'da bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Türk bayrağı asılmış araçları ile iki şeritli yolu kapatarak enstitü binasına molotof atan kişiler "Kahrolsun PKK" sloganları ile binanın camlarını kırdıktan sonra "Allahu ekber" bağırarak olay yerinden ayrıldı.

Yaklaşık 5 dakika süren olayın ardından soruşturma başlatan polis çevreden edinilen görüntülerden araçların plakalarını tespit etmeye çalışıyor.

Brüksel Kürt Enstitüsü'nün bulunduğu Saint Josse Belediyesi'nin Başkanı Sosyalist Parti'li Emir Kir olayla ilgili yaptığı açıklamada "Öncelikle herkesi sükunete çağırıyorum. Ülke dışındaki çatışmaları, buraya taşımayı doğru bulmuyorum. Ancak hükümetlerin bu konuda sorumluluk almaları gerektiğini düşünüyorum. PKK çevreleri gibilerinin protesto eylemleri yapmalarına izin verilmemeli. Bu bir suç örgütü ve dün yapılan gibi eylemler siyasi skandallardır" sözleriyle Brüksel'de aynı gün sabah saatlerinde yapılan Erdoğan karşıtı eylemi işaret etti.

Brüksel'de gergin günler

17 Kasım gündüz saatlerinde Türkiye'de HDP’lilere yönelik tutuklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etmek için binlerce kişi Gare Du Nord'dan Avrupa Parlementosu ve Komisyonu'nun olduğu bölgeye yürümüş, sabah 10'dan başlayan protestolar saat 17:00'ya kadar devam etmişti.

Erdoğan'ı destekleyenler ise 19 Kasım Cumartesi günü "Terörü lanetliyoruz" sloganı ile bir karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Brüksel Başkent bölgesi emniyet güçleri dün akşamki saldırının ardından cumartesi günkü yürüyüş için geniş güvenlik önlemleri alıyor.

Emniyet yetkilileri yerel gazetelere yaptıkları açıklamalarda Türkiye'deki gerilimin Belçika'ya taşınmasını istemediklerini belirtti.