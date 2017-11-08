Brüksel’de İspanya, Fransa ve İtalya ile savunma anlaşmaları imzalandı

Brüksel, 8 Kasım, (DHA)- Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma bakanlığı, Fransa Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, İtalya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ortak anlaşma imzalardı. Anlaşmada askeri elektronik sistemler, yazılım ve simülasyon sistemleri ile muhabere teçhizatı dahil, hava ve füze savunma sistemlerinin ortak üretiminde işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra, teknolojik işbirliği dahil savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin desteklenmesi, işbirliğinin ilk adımı olarak, SAMP-T sistemini temel alan bir sistemin EUROSAM Konsorsiyumu ve Türk firmaları tarafından analizinin yapılmasına ve müteakiben üç ülkenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanması, aralarındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi; işbirliği ile NATO kapsamında ikili ve üçlü formatlarda istişareler yapılması ve NATO’nun ortaklarıyla işbirliğinin geliştirilmesine destek olunması konuları yer aldı.

Ayrıca Türkiye ile İspanya arasında da savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik niyet beyanı imzalandı. İki ülke arasında savunma sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine; başta kara hava ve deniz sistemleri işe arge olmak üzere tüm alanlarda daha iyi bir seviyeye taşınmasına yönelik bir niyet beyanı da imzalandı.