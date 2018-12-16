Brüksel'de göçmen karşıtları polisle çatıştı (2) - EK FOTOĞRAFLAR

- Zarar gören AB Komisyonu binasında kırılan camlar onarıldı, bina ve çevresinde temizlik yapıldı

-50’den fazla gösterici gözaltına alındı

Ender DURUEL, Brüksel (DHA) – Belçika’nın başkenti Brüksel’de göçmen karşıtı yürüyüş yapan yaklaşık 5 bin aşırı sağcı, Avrupa Birliği Komisyonu binasına girmeye çalıştı. AB Komisyonu Binası’nın camını kıran göstericilere polis tazyikli su ve gazla müdahale etti. Olaylarda 50’den fazla gösterici gözaltına alındı.



Yerel saatle 12:00’de başlayan gösteriler ve ardından yaşanan olaylar saat 18:00 gibi sona erdi. Zarar gören AB Komisyonu binasında kırılan camlar onarıldı, bina ve çevresinde temizlik yapıldı.