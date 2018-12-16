Brüksel'de göç karşıtlarına polis müdahalesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de aşırı sağcı grupların BM Küresel Göç Sözleşmesi'ni protesto etmek için düzenlediği gösteriye polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Gösteriye kaltılmak üzere başkentte Avrupa Birliği (AB) binalarının bulunduğu bölgede 5 binden fazla kişi toplandı.

Başbakan Charles Michel'i istifaya çağıran, hükümet ve göç karşıtı sloganlar atan grup, Flaman bayrakları taşıdı. Polis bazı göstericilerin taşkınlık yapması üzerine kalabalığı dağıtmak için müdahale edildiğini bildirdi. Eylemin şiddete dönüşebileceği endişesiyle yerel yetkililerin gösteriyi yasaklama girişimi mahkemeden dönmüştü.

Brüksel'de Göç Sözleşmesi'ne destek veren yaklaşık bin kişinin katıldığı karşı eylem de düzenlendi. Göstericiler, Belçika'nın Küresel Göç Sözleşmesi'ni imzalamasına destek verdi. Göçmenler lehine slogan atan eylemciler, "Faşistler dışarı" yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, göçmenlerin yoğun bulunduğu Maximilien Park'a doğru yürüyüş düzenledi.

Fas'ın Marakeş kentinde 10-11 Aralık'ta düzenlenen, 164 ülkenin katıldığı uluslararası konferansta imzalanan BM Küresel Göç Sözleşmesi çoğunluğun oyuyla kabul edilmişti. Bağlayıcılığı olmayan sözleşme yasal göç, göçmen hakları ve insan kaçakçılığıyla mücadele gibi konularda dünya çapında ortaklık zemini oluşturmayı amaçlıyor.

Sözleşme, insan hakları ve ulusal egemenlik başta olmak üzere ülkelerin göçle başa çıkmasına yardımcı olmayı, göçmenlerin topluma entegrasyonu gibi konuları kapsıyor.

BM Küresel Göç Sözleşmesi'ne verilen destek Belçika'da Başbakan Charles Michel hükümetini tehlikeye attı. Michel'in göç sözleşmesini imzalayacağını duyurmasının ardından üç partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyondan çekilmişti. Michel, Belçika Kralı Philippe'in onayıyla istifa eden N-VA'lı bakanların yerine koalisyon ortağı partilerin üyelerinden atamalar yaparak azınlık hükümetini sürdüreceğini açıklamıştı.

AP,rtr/GY,ÖA

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