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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'de 'dördüncü saldırgan' aranıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'i hedef alan terör saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belirlendi. Polis, saldırıda yer aldığı tahmin edilen dördüncü şüpheliyi arıyor.

24 Mart 2016 11:12


Belçikalı yetkililer havalimanındaki kamera kayıtlarında görüntülenen "beyaz kazaklı ve şapkalı" şüphelinin kimliğinin henüz belirlenemediğini açıkladı. Belçika savcılığı canlı bombaların kimliklerini Halid El Bakravi, İbrahim El Bakravi ve Necim Lahravi olarak duyurdu. Bombaların Necim Lahravi tarafından hazırlandığı belirtildi.

Belçika Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre saldırılarda 31 kişi öldü, 300 kişi yaralandı. Almanya Dışişleri Bakanlığı bir Alman vatandaşının da saldırıda ağır yaralandığını açıkladı. Saldırıda hayatını kaybedenler Brüksel havaalanına dün toplanan yüzlerce kişi tarafından anıldı.

Canlı bomba El Bakravi kardeşler

Belçika savcısı Frédéric Van Leeuw, Brüksel metrosunu hedef alan canlı bomba saldırısının 27 yaşındaki Halid el Bakravi tarafından düzenlendiğini açıkladı. Savcı Van Leeuw 29 yaşındaki ağabeyi İbrahim el Bakravi'nin ise havaalanında kendini havaya uçuran iki canlı bombadan biri olduğunu kaydetti. El Bakravi kardeşlerin muhtelif suçlardan dolayı polis tarafından arandığı belirtildi.

Paris saldırılarıyla bağlantılı

Belçika medyasında yer alan haberlerde, Halid el Bakravi'nin sahte isim kullanarak Paris saldırganlarına hücre evi olarak kullanılmak üzere iki daire kiraladığı belirtildi. Bunlardan birinde Paris saldırılarının baş zanlısı Salah Abdeslam'ın parmak izleri tespit edildi.

İddialara göre Necim Lahravi de Paris saldırılarıyla bağlantılıydı. 13 Kasım Paris saldırılarında kullanılan patlayıcılarda 24 yaşındaki Lahravi'nin DNA izleri belirlendi.

Erdoğan'ın açıklamasına Belçika'dan yanıt

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel saldırganlarından birini Türkiye'nin şüpheli olarak yakaladığını, iade edildiği Belçika'da ise serbest bırakıldığını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasına Belçika Adalet Bakanı Koen Geens yanıt verdi. Bakan Geens, Türkiye'nin sınır dışı ettiği İbrahim El Bakravi'nin o dönem terör bağlantısının bilinmediğini söyledi. Belçika Adalet Bakanı, "Terörizmle bağlantılı olmayan bir suçtan hapis yattı, şartlı olarak tahliye edildi" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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