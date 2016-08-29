Brüksel'de adli tıp laboratuvarında patlama

Brüksel'de adli tıp laboratuvarlarına yapılan saldırı sonucu büyük bir patlama gerçekleşti.

Brüksel'in kuzeyinde Neder-Over-Heembeek banliyösünde bulunan adli tıp binası Belçika federal adalet sistemine bağlı.

Belçika polisi yerel saatle sabah 02:30 sularında gerçekleşen saldırının "terör saldırısı" olmadığını düşünüyor.

Belçika'nın RTL televizyonu bir aracın binanın çevresindeki çitleri yıkarak içeri girdiğini ardından da büyük bir patlama sonucu yangının başladığını aktardı.

Yerel medyaya göre birden fazla şüpheli laboratuvarların yanında bombayı infilak ettirdi. Polis ise bombanın patlayıp patlamadığını teyit etmedi.

Mart ayında Belçika'da IŞİD tarafından düzenlenen Brüksel havalimanı ve metro saldırılarının ardından ülkede üst düzey "terör saldırısı alarmı" devam ediyor.

Saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Belçika medyası son patlamada ölen olmadığını ancak şüphelilerin akıbetinin de bilinmediğini yazdı.

Belçika itfaiye gücü sözcüsü Pierre Meys AFP ajasına açıklamasında patlamanın "çok büyük olduğunu ve büyük olasılıkla kazara olmadığını" söyledi.

Ulusal Kriminoloji Enstitüsü'ne sıçrayan yangını söndürmek için 30 itfaiyeci görevlendirildi. Binada büyük hasar meydana geldi.

Adli davalarla ilişkili adli tıp incelemeleri bu sahada yapılıyor ancak RTL televizyonuna göre bu polise bağlı tek laboratuvar değil.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kasım ayında Paris saldırıları sırasında stadyumun önünde kendini patlatan Bilal Hadfi Neder-Over-Heembeek banliyösünde yaşıyordu.