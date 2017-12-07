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Dünya

Brüksel’de 45 bin gösterici Katalonya için sokaklarda

(Fotoğraf eklendi) Hilal Sarı / İstanbul, 7 Aralık (DHA) –   Birçok Avrupa Birliği kurumuna ev sahipliği yapan Brüksel’de 45 bin gösterici İspanya’da adil yargılanmayacağı endişesiyle Belçika’ya gelen Katalan lider Carles Puigdemont ve dört Katalan Bakan

07 Aralık 2017 19:34

(Fotoğraf eklendi)
Hilal Sarı / İstanbul, 7 Aralık (DHA) –   Birçok Avrupa Birliği kurumuna ev sahipliği yapan Brüksel’de 45 bin gösterici İspanya’da adil yargılanmayacağı endişesiyle Belçika’ya gelen Katalan lider Carles Puigdemont ve dört Katalan Bakan için sokaklara çıktı. Göstericiler Avrupa Birliği’nin Katalonya’nın bağımsızlığını da desteklemesini talep ediyor. 
Şu anda İspanya’ya iadesi için mahkeme kararını bekleyen Carles Puigdemont ve dört bakana destek için gerçekleştirilen gösteride polis 20 bin civarında gösterici olacağını öngörmüştü, fakat yetkililer gösteriye katılanların sayısının 45 bin civarı olduğunu aktarıyor. (Fotoğraflı)

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