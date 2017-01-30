Brüksel şüphelisi 'Şapkalı adam'a Paris saldırısı soruşturması

Brüksel'deki en büyük uluslararası havaalanı Zaventem'de gerçekleşen saldırının şüphelilerinden Mohammed Abrini, Paris'te 2015'te yaşanan saldırıyla ilgili Fransa'da mahkemeye çıktı.

Abrini'nin avukatları 2015'in Kasım ayında Paris'te gerçekleşen saldırıyla ilgili hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Geçen Mart ayında Brüksel'deki saldırıda görüntülenen ve "şapkalı adam" olarak aranan Abrini, geçen Nisan ayında tutuklanmıştı.

Abrini, sorgu için bir günlüğüne Fransız yetkililere teslim edildi.

Paris'teki bombalı ve silahlı saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmişti.

Mohammed Abrini saldırılardan iki gün önce bir benzin istasyonunda, Paris saldırısının başlışca şüphelisi Salah Abdeslam ile birlikte görüntülendi.

Brüksel'deki iki "güvenli evde" de DNA'sı ve parmak izleri bulunan Abrini, tutuklandıktan sonra Paris'teki saldırıdan sonra Salah Abdeslam'ı arabayla Belçika'ya geri götürdüğünü itiraf etmişti.

Fas kökenli bir Belçikalı olan Abrini ile Paris şüphelisi Salah Abdeslam eski arkadaşlardı.

Abrini, hırsızlık ve uyuşturucuyla ilgili olaylar sebebiyle polis tarafından tanınıyordu ve Suriye'de savaşırken ölen bir kardeşi vardı.

Salah Abdeslam'ın aksine, Abrini'nin 13 Kasım saldırıları sırasında Paris'te olduğu düşünülmüyordu.

Ancak parmak izleri ve DNA'sının bulunması Abrini'nin patlayıcıların yapımına yardım ettiğine işaret ediyordu.

Abrini'nin avukatı Emmanuel Pierrat yaptığı açıklamada, altı hakimin karşısına çıkan Abrini'ye soru yöneltilmediğini söyledi.

Ancak Pierrat, Paris'teki saldırılar sırasında Abrini'nin Belçika'da olduğunu belirtti.

Avukat Pierrat ayrıca müvekkilinin hem Fransa hem Belçika saldırılarıyla ilgili sorgulanmasının hukuksal komplikasyonlara yol açabileceğini söyledi.

Brüksel ve Paris'te saldırılarının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.