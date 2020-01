Brüksel saldırısındaki gelişmeleri Twitter’dan paylaşan THY pilotuna ceza

Brüksel’de havalimanında meydana gelen bombalama eylemlerinde gelişmeleri Twitter’dan paylaşan Kaptan Pilot Alp Büyükkara’ya Uçuş İşletme Başkanlığı tarafından uyarı cezası verildi.

Hürriyet’in haberine göre, Türk Hava Yolları’na ait uçak, 22 Mart’ta Brüksel Havalimanı’na yapılan bombalı saldırılar sırasında tam yolcularını almış kalkışa hazırken uçuş iptal olunca kaptan pilot Alp Büyükkara Twitter hesabı üzerinden gelişmeleri yazdı. Bir süre sonra bu paylaşımları çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Büyükkara daha sonra bu paylaşımlarını sildi. Uçak ve yolcuları İstanbul’a iki gün sonra dönebildi.

THY Uçuş İşletme Başkanlığı bu paylaşımlarla ilgili olarak soruşturma başlattı. Kaptan pilota uyarı cezası verildi. Alınan bilgiye göre son zamanlarda uçuş ekiplerinin sosyal medyada şirketle ilgili paylaşımlarının artması üzerine de personelin uyarılması ve bu konudaki paylaşımlara dikkat edilmesi istendi.

Alp Büyükkara Twitter üzerinden gelişmeleri şöyle yazmıştı:

"Uçakta mahsur kaldık. Havalimanında bomba patlamış, operasyon durdu. Kapı kapatan uçaklar ortada kaldı. Terminaller boşaltıldı. Kapı kapatan uçaklar kaldı ortada. Tüm personel gitti. İnecek olsak körüğü yanaştıracak adam yok. Apron kısmı güvenli olduğundan uçaklar bekletiliyor. Terminalden çıkan yolcu ve personel de bir alanda toplanıyor. Şu an apron güvenli deniliyor, dolayısıyla kapı kapatan uçakları oldukları pozisyonda tutuyorlar. Uçaktakiler ne olacak otorite karar vermedi. Ama havalimanındaki binalar komple boşaltıldı. Şu an biz steril kısımda farz ediliyoruz; ama güvenlikten sonra girilen binalar boşaltıldı. Dolayısıyla ufak da olsa stres var insanlarda. Apronda korkulacak bir durum yok. Kule biraz evvel KLM ile konuştu. Kimseye ulaşamıyorum dedi. TR saati ile 20:00’a kadar kapandı liman, Bizde operasyonla konuşup karar veririz birazdan. Uçaktan insek napılacak ona karar vermemiz lazım. Uçak şu an daha güvenli; ama 9.5 saat bekleyecek değiliz elbette. Kule ile konuştum kimseye ulaşamıyorum dedi. Haber alsam ulaşacağım size dedi. Yolcular uçakta mı diye sordu, evet dedim şimdilik öyle"