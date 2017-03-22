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BBC Türkçe

Brüksel saldırılarının birinci yıldönümünde kurbanlar anıldı

Geçen yıl 22 Mart'ta Brüksel'de havalimanı ve metroya düzenlenen intihar saldırılarında hayatını kaybeden 32 kişi resmi törenle anıldı

22 Mart 2017 21:10

Belçika'da Brüksel havalimanına ve metroya yapılan bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 32 kişi saldırıların birinci yılında anıldı.

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) üstlendiği saldırılarda 300 kişi yaralanmıştı.

Zaventem havalimanında yapılan anma törenine katılan Kral Philip, Kraliçe Mathilde ve Belçika Başbakanı Charles Michel bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Saldırıların hedefindeki Maelbeek metro istasyonunda da anma töreni yapıldı.

22 Mart 2016 saldırılarını tesmil eden bir anıt Brüksel'in Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu semtte dikilecek.

Anma töreni eşi Fabienne Vansteenkiste'yi kaybeden Eddy Van Calster'ın şarkısıyla başladı. Havaalanı çalışanı Vansteenkiste saldırıda hayatını kaybetmişti.

Alman Lars Waetzmann ise eşi Jennifer ile birlikte New York'a giderken yaşadıklarını aktardı. Saldırıda yaralanan Waetzmann'ın eşi hayatını kaybetmişti.

Waetzmann "Düşünülemez olan yaşandı. 10 dakika geç çıkmış olsaydık? Arabayı daha yavaş kullansaydık ne olurdu? Bir saniyede tüm dünyam değişti. Ama o saniyede insanlığın iyi yönleri de gördüm" dedi.

Belçika'da düzenlenen intihar saldırıları ülke tarihinin en büyük saldırılarıydı. Saldırılardan bir yıl sonra Belçika'da hala terör alarmı en yüksek düzeyde ve askerler sokaklarda devriye gezmeyi sürdürüyor.

İntihar bombacılarıyla işbirliği yapan kişiler de daha sonra tutuklandı.

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