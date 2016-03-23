T24 LogoT24 Logo
Dünya

Brüksel'deki saldırıların ardından 'Güvende misin?' butonunu gecikmeli giren Facebook tepki çekti

Facebook, artan terör saldrılarının ardından kullanıcılara, 'Safety Check' uygulamasını sunmuştu

23 Mart 2016 12:44

Brüksel'de gerçekleşen üç patlamanın ardından Facebook'un 'Safety Check' (Güvende misin?) uygulamasını devreye geç sokması, ABD ve İngiliz basınında  "Patlamalardan sonra Facebook hala güvenlik kontrolünü devreye sokmadı" başlığıyla yer aldı.

Haber Türk'de yer alan habere göre, Paris başta olmak üzere birçok terör olayında 'Güvende misin?' (Safety Check) uygulamasını devreye sokan Facebook, Brüksel'deki patlamalar için ilk saatlerde bu uygulamayı devreye sokmayı tercih etmedi.

Twitter ve Facebook kullanıcısı olan birçok Belçika vatandaşının 'Güvende misin?' uygulamasının açılması için çağrı yapmasının ardından patlamalardan yaklaşık 3 saat sonra uygulama devreye girdi. Facebook'un uygulamayı devreye sokmaması ABD ve İngiliz basınında da haber oldu. Independent ve Bussines Insider haberi "Patlamalardan sonra Facebook hala güvenlik kontrolünü devreye sokmadı" başlığıyla verdi.

 

'Güvende misin?' uygulaması nedir?

 

Safety Check uygulaması, Facebook'un terör saldırılarında ve acil durumlarda olayın gerçekleştiği bölgedeki Facebook kullanıcılarının güvenliğini teyit etmesi amacıyla kullanılıyor. İlk olarak 2015 Kasım ayındaki Paris saldırılarında devreye sokulmuştu. Sonrasında Ankara'daki patlamalarda da Facebook tarafından kullanıma açılmıştı. Uygulamada kişiler kendilerinin hayatta olduğunu belirtebildiği gibi, bir arkadaşının hayatta olduğunu da işaretleyebiliyor.

ETİKETLER

brükselgüvende misinSafety Checkfacebooksosyal medyaterör saldırıları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24