Brüksel'deki saldırıların ardından 'Güvende misin?' butonunu gecikmeli giren Facebook tepki çekti

Brüksel'de gerçekleşen üç patlamanın ardından Facebook'un 'Safety Check' (Güvende misin?) uygulamasını devreye geç sokması, ABD ve İngiliz basınında "Patlamalardan sonra Facebook hala güvenlik kontrolünü devreye sokmadı" başlığıyla yer aldı.

Haber Türk'de yer alan habere göre, Paris başta olmak üzere birçok terör olayında 'Güvende misin?' (Safety Check) uygulamasını devreye sokan Facebook, Brüksel'deki patlamalar için ilk saatlerde bu uygulamayı devreye sokmayı tercih etmedi.

Twitter ve Facebook kullanıcısı olan birçok Belçika vatandaşının 'Güvende misin?' uygulamasının açılması için çağrı yapmasının ardından patlamalardan yaklaşık 3 saat sonra uygulama devreye girdi. Facebook'un uygulamayı devreye sokmaması ABD ve İngiliz basınında da haber oldu. Independent ve Bussines Insider haberi "Patlamalardan sonra Facebook hala güvenlik kontrolünü devreye sokmadı" başlığıyla verdi.

'Güvende misin?' uygulaması nedir?

Safety Check uygulaması, Facebook'un terör saldırılarında ve acil durumlarda olayın gerçekleştiği bölgedeki Facebook kullanıcılarının güvenliğini teyit etmesi amacıyla kullanılıyor. İlk olarak 2015 Kasım ayındaki Paris saldırılarında devreye sokulmuştu. Sonrasında Ankara'daki patlamalarda da Facebook tarafından kullanıma açılmıştı. Uygulamada kişiler kendilerinin hayatta olduğunu belirtebildiği gibi, bir arkadaşının hayatta olduğunu da işaretleyebiliyor.