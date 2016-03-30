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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel saldırılarında FBI devrede

Brüksel saldırılarının aydınlatılması çalışmalarında Amerikan Federal Polisi FBI da görev alıyor. Operasyonlarda ele geçirilen dizüstü bilgisayarlar FBI'ın bilişim uzmanları tarafından inceleniyor.

30 Mart 2016 15:14


Belçika polisi, Brüksel saldırılarının soruşturmasında Amerikan Federal Polisi FBI'dan da yardım alıyor. ABD hükümet çevrelerinden yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda ele geçirilen bazı dizüstü bilgisayarlar geçen hafta cuma günü ABD'ye ulaştı. FBI'ın bilişim uzmanları bilgisayarlar üzerinde çalışmaya başladı. Uzmanların şimdiye kadar varmış oldukları bulgular hakkında bir açıklama yapılmadı.

'Belçikalı polisler zorlanıyor'

ABD Başkanı Barack Obama geçen hafta yaptığı açıklamada soruşturmaya katkı sağlamak üzere FBI uzmanlarının Brüksel'e gönderildiğini açıklamıştı. Reuters'in haberinde, adı belirtilmeyen ABD'li uzmanların Belçikalı soruşturmacılar hakkındaki değerlendirmeleri aktarıldı. Buna göre Belçikalı güvenlik güçleri Brüksel saldırılarının aydınlatılmasında zorlanıyor. Kültürel, mali ve siyasi sorunlar yaşandığı, Flamanca konuşanlar ile anadili Fransızca olan polisler arasında dil engelinin söz konusu olduğu ileri sürüldü.

Ölü sayısı düzeltildi

Öte yandan Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, saldırılarda ölen kişi sayısını revize etti. Daha önce açıklanan 38 sayısı 35 olarak düzeltildi. Buna göre Brüksel havaalanı ve metrodaki saldırılarda 3'ü saldırgan olmak üzere toplam 35 kişi hayatını kaybetti. Hatanın mükerrer sayımdan kaynaklandığını belirten Sağlık Bakanı De Block, saldırılarda yaralanan 94 kişinin de halen hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi.

Havaalanında tatbikat

Öte yandan saldırıya uğradıktan sonra ulaşıma kapatılan Brüksel havaalanında yeni kurulan altyapı sistemi ve check-in sistemi dün test edildi. Havaalanı personelinin altyapıyı denedi. Sistemin olumlu not alması halinde havaaalanı yeniden faaliyete geçecek. Bunun için henüz bir tarih belirlenmedi. Uçuşlar halen Liege ve Antwerpen'e kaydırılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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