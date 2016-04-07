“Brüksel saldırganlarından biri, Avrupa Parlamentosu’nda çalıştı”

Reuters’a konuşan bir sözcü, 22 Mart Brüksel’de meydana gelen saldırıların sorumlularından birinin, Avrupa Parlamentosu’nda hizmetli olarak çalıştığını aktardı.

Sputnik’in haberine göre, İsmi belirtilmeyen saldırganın 2009-2010 yılları arasında AP’de çalıştığını belirten AP sözcüsü Jaume Duch Guillot, “Avrupa Parlamentosu’yla çalışan bir temizlik şirketinde 1 ay görev yaptı” dedi.

​İsmini vermek istemeyen bir AB görevlisine göre, Avrupa Parlamentosu’nda çalışan kişi, Brüksel Havalimanı’nda kendini patlatan canlı bomba Najim Laachhraoui’ydi. Laachhraoui’nin, 130 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Paris’teki saldırıları gerçekleştiren teröristlerin ‘intihar yelekleri’ni hazırladığı düşünülüyor.