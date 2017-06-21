Brüksel saldırganının kimliği belli oldu

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon Çarşamba sabahı yaptığı açıklamada, Salı akşamı başkent Brüksel'deana tren garında güvenlik güçlerince vurularak öldürülen saldırganın kimliğinin tespit edildiğini belirtti ancak soruşturmayı etkilememesi için kimlik bilgilerinin kamuoyu ile daha sonra paylaşılacağını belirtti.

Belçika terör tehdidi izleme merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar elde edilen bilgiler doğrultusunda mevcut alarm seviyesinin artırılmayacağı bilgisi verildi.

Brüksel Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonunda Mart 2016'da düzenlenen terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 270 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından başkent Brüksel'de alarm seviyesi önce en yüksek olan dörde çıkarılmış, daha sonra da üçe düşürülmüştü. Olası saldırıların önüne geçebilmek için polis ve askerler önemli merkezler ve binaların önünde devriye görevine başlamıştı.

Belçika Başbakanı: Güvenlik güçleri cesurca davrandı

Söz konusu saldırgan Salı akşamı yerel saatle 20:30'da Brüksel ana tren istasyonunda küçük bir patlamaya neden olmuş ve ardından askerlerce vurulmuştu. Olay nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Brüksel Savcılık Sözcüsü Eric Van Der Sypt, olayın bir terör saldırısı olduğunu duyurdu.

Tren istasyonu güvenlik amacıyla boşaltılırken, bölge güvenlik kordonlarıyla çevrelendi. Yapılan açıklamada öğle saatlerinde Brüksel ana istasyonunun yeniden normal trafiğe açıldığı belirtildi.

Belçika Başbakanı Charles Michel olay sonrası yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin "cesurca müdahalesini" övdü. Michel saldırı sonrası durum değerlendirmesi için ulusal güvenlik kabinesini olağanüstü toplantıya çağırdı. Savcılığın olayla ilgili detayları kamuoyu ile öğle saatlerinde paylaşması bekleniyor.

Sosyal medyada olayla ilgili görgü tanıklarının yaptığı paylaşımlarda saldırganın patlamadan önce tekbir getirdiği ve üzerinde bir bomba düzeneği taşıdığı iddia edildi.

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Dpa/AP/MK/GA.

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