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2015'te Türkiye'den sınır dışı edilen Brüksel saldırganı, "Gaziantep'e müze gezmeye geldim" demiş

İbrahim Bakraoui'nin Gaziantep'teki ifadesi ortaya çıktı

29 Mart 2016 11:31

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki terör saldırısını gerçekleştiren kardeşlerden İbrahim Bakraoui'nin, Gaziantep'te bir Alman ile yakalandığı ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Bakraoui ifadesinde, “Birçok ülkeye gittim. İtalya, İspanya, Hollanda, Almanya bunlardan birkaçı. Türkiye’ye turistik amaçlı geldim. Gaziantep’e müzeleri gezmek için geldim” dedi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Bakraoui, 14 Haziran 2015’te Facebook’ta tanıştığı Alman vatandaşı Samir Alamir ile Gaziantep’e geldi. İkili aynı gün kendilerini Suriye’de IŞİD’e götürecek 3 Türk vatandaşı ile Tavuk Pazarı’nda buluştu. Gaziantep polisi, kendilerine gelen “Yabancı uyruklu kişiler IŞİD’e gitmek için irtibat kuruyor” ihbarıyla harekete geçti.

 

Kaçtı, polis yakaladı

 

Buluşma yerinde tedbir alan ekipler, Bakraoui ve Alamir’i gözaltına almak istedi. İki DAEŞ’li kaçtı ve kovalamacanın ardından yakalanıp gözaltına alındı. Bakraoui’nin çantasında bere, kamuflaj elbisesi ve taşınabilir bellek bulundu. Gözaltına alındıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Bakraoui ifadesinde, “Birçok ülkeye gittim. İtalya, İspanya, Hollanda, Almanya bunlardan birkaçı. Türkiye’ye turistik amaçlı geldim. Gaziantep’e müzeleri gezmek için geldim” dedi. Araştırmalar sonucu Bakraoui’nin gittiğini söylediği müzelere uğramadığı belirlendi. Telefon irtibatlarından IŞİD ile bağlantılı kişilerle görüştükleri tespit edilen İbrahim Bakraoui ile Samir Almair’in IŞİD’e katılmak istedikleri saptandı.

 

Türkiye, Belçika ve Almanya'ya bildirdi

 

Gözaltı sonrası bir ay kampta gözetim altında tutulan Bakraoui ile Alamir, 14 Temmuz’da istekleri üzerine Hollanda’ya deport edildi. Türk polisinin iki IŞİD’liyle ilgili Belçika ve Alman yetkilileri yazı ile uyardıkları belirtildi. Yazıda ikilinin IŞİD ile bağlantılı kişiler olduğu kaydedildi.

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