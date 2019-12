-BRÜKSEL MİLLETVEKİLİNDEN BAŞÖRTÜSÜNE DESTEK İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Brüksel bölge milletvekili Mahinur Özdemir, ''Toplumun her kesimi gibi Türkiye'de de bir gün mutlaka başörtülüler de Meclis'e girebilecek. Bunu en iyi gözlemleyenler, Türkiye'nin iç siyasetini iyi bilenlerdir'' dedi. Özdemir, Esenkent Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca Bahçeşehir Üniversitesinde düzenlenen ''AB Sürecinde Türkiye Açısından Yanlış Giden Ne'' konulu sempozyumun ardından AA muhabirinin sorularını cevaplandırdı. Dedesinin 1965 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden Belçika'ya gittiğini, 8 çocuğu ve 35 torunu bulunduğunu, kendisinin bu torunların en büyüğü olduğunu söyleyen Özdemir, dedesinin ticaretle ilgilendiğini, babasının İstanbul Üniversitesi Dil Tarih Bölümünden mezun olduğunu, uzun bir süre din dersi öğretmenliği yaptığını ve daha sonra baba mesleği ticarete atıldığını, annesinin ise muhasebeci olduğunu hatırlattı. Belçika'da doğduğunu, 5 kardeşin en büyüğü olduğunu, katolik okulunda okuduğunu ve Türk mahallesinde büyüdüğünü anlatan Özdemir, Brüksel Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümünden mezun olduğunu ve kamu yönetimi bölümünde master yaptığını ifade etti. Merkez Demokrat Hümanist, eski adıyla Hristiyan Demokrat Parti'den 2009'da milletvekili seçildiğini ve Belçika'nın en genç milletvekili olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti: ''Üniversiteye gittiğimde farklı kesimlerle tanıştım. İlk aşamada Türk Öğrenci Derneğini kurduk ve Türk öğrenciler arasında bir birlik ve dayanışma başladı. Bu dernek çalışmaları sırasında siyasetin de hayatın bir parçası olduğunu anladım. Siyasete girerken amacım, Türk ve Belçika toplumları arasında köprüler oluşturmak ve ön yargıları kırmaktı. Sadece bir etnik gurubun temsilciliğini yapmak değildi amacım. Türkçeyi iyi bildiğim ve geldiğim toplumu da çok yakından takip ettiğim için göçmen toplumun meselelerine de hakimdim.'' Avrupa'da yetişen 3. kuşak olduğunu ifade eden Özdemir,''Başörtüsünü 14 yaşımda kendi isteğimle bilinçli bir şekilde taktım. Ailem attığım adımlarda ne kadar bilinçli ve kararlı olduğumu bildiği için bu kararıma saygı gösterdi'' diye konuştu. ''Toplumun her kesimi gibi Türkiye'de de bir gün mutlaka başörtülüler de Meclis'e girebilecek. Bunu en iyi gözlemleyenler, Türkiye'nin iç siyasetini iyi bilenlerdir'' diyen Mahinur Özdemir, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde yaptığı konuşmaya ilişkin de ''Başbakanın kendine has bir üslubu var. Pek çok kişinin duygularına hitap eden bir üslup bu. Siyasiler zaman zaman daha sakin, zaman zaman daha sert davranabilir'' değerlendirmesinde konuştu.