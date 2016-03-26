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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel Havalimanı'nın açılışı ertelendi

Terör saldırılarına hedef olan Brüksel Zaventem Havalimanı'nın yeniden kullanıma açılışı salı gününe ertelendi.

26 Mart 2016 14:59


Zaventem Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, terör saldırıları nedeniyle havalimanının 29 Mart Salı gününden önce yeniden hizmet vermesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Açıklamada Zaventem Havalimanı'nda Belçika hükümetinin aldığı yeni güvenlik tedbirleriyle ilgili hazırlıklara başlandığı belirtilirken, söz konusu tedbirlerinin kapsamıyla ilgili detaylı açıklama yapılmadı.

22 Mart'ta Brüksel'de Zaventem havaalanı ve Maelbeek metro istasyonuna düzenlenen bombalı saldırılarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 300 kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan havaalanındaki saldırıyla ilgili incelemelerin tamamlandığı, oluşan hasarın belirlenmesi için cuma günü bir mühendis grubunun incelemelerde bulunmasına izin verildiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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