Brüksel havalimanı güvenliği arttırılacak



22 Mart'ta Maelbeek metro istasyonu ile birlikte bombalı terör eyleminin hedefinde yer alan Brüksel Zaventem Havalimanı'nda güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasına karar verildi.

Belçika Haber Ajansı Belga, uzun süren çetin pazarlıklar sonucunda Havaalanı Polis Sendikası ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı yetkililerin Cuma akşamı güvenlik kontrolünün kapsamının genişletilmesi konusunda mutabakata vardığını duyurdu.

Buna göre yolcu ve bagajlar Zaventem Havalimanı binasına girişlerde kontrol edilecek. Bombalı saldırı öncesinde havaalanına girişlerde herhangi bir güvenlik kontrolü yapılmıyor yolcular ancak check-in işlemi sonrasında güvenlik kontrolünden geçiriliyordu.

Havaalanı ne zaman açılacak?

32 kişinin hayatını kaybettiği Brüksel'deki son terör saldırılarından sonra hâlihazırda kapalı bulunan Zaventem Uluslararası Havalimanı'nın henüz ne zaman açılacağı kesin olarak bilinmiyor. Ancak hükümet kaynakları havalimanının en erken Pazar sabahı açılabileceği ihtimali üzerinde duruyor.