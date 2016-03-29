Brüksel havaalanında tatbikat



Belçika'nın başkenti Brüksel'de geçtiğimiz hafta düzenlenen intihar saldırılarında Zaventem Havaalanı ağır hasar görmüştü. Altyapı ve check-in sistemi saldırı sonrası yeniden kuruldu. Havaalanı personelinin bugün altyapıyı deneyeceği, sistemin olumlu not alması halinde havaaalanının yeniden faaliyete geçebileceği belirtildi. Bunun için henüz bir tarih belirlenmedi. Uçuşlar Liege ve Antwerpen'e kaydırılıyor.

'Şapkalı adam' serbest

Öte yandan Brüksel saldırıları sonrasında basının "şapkalı adam" olarak yansıttığı F.C. delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Brüksel Havalimanı'nda saldırı düzenleyen canlı bombalar Najim Lakravi (24) ve İbrahim El Bakravi'nin (29) güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntüleri kamuoyuna yansımıştı. İkilinin yanında, en sağda görünen beyaz montlu ve siyah şapkalı şüpheli taşıdığı bombanın patlamaması üzerine kayıplara karışmıştı.

Polis iki şüpheliyi arıyor

Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının olduğu Maelbeek metro istasyonunda intihar saldırısı düzenleyen Halid El Bakravi ile saldırıdan hemen önce konuşan ve yanında büyük bir çanta taşıyan şüpheli de henüz bulunabilmiş değil. Belçika polisi iki şüpheliyi aramayı sürdürüyor.

96 kişi tedavi altında

Brüksel'deki saldırılarda 35 kişi öldü. Belçika Sağlık Bakanlığı halen 96 kişinin hastanelerde tedavi altında bulunduğunu açıkladı.