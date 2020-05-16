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Dünya

Brüksel'de sağlık personeli hastaneye gelen Başbakan Wilmes'i protesto etti

Protestonun, Wilmes'in bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilere dikkat çekmek için düzenlendiği belirtildi

16 Mayıs 2020 23:53

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, başkent Brüksel'de ziyaret ettiği bir hastanede sağlık personeli tarafından protesto edildi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Wilmes aracıyla Brüksel'deki Saint-Pierre hastanesine giriş yaparken, hemşireler ve acil bölümde çalışan doktorlar başbakana sırtlarını döndü.

Sağlık çalışanları, protestoyu Wilmes'in bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilere dikkati çekmek için düzenlediklerini aktardı.

Wilmes ise yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yarattığı kriz ortamından sonra sağlık personeline ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Belçika'da, Covid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 345 artarak 54 bin 989'a ulaşırken, ölü sayısı da 9 bin 5 oldu.

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