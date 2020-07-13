Brüksel'de AB'li bakanlar Türkiye ile ilişkilerin geleceğini masaya yatırıyor: Yaptırım mı, diyalog mu?

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi bugün Türkiye özel gündemiyle toplandı. Yunanistan, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları sebebiyle yaptırım uygulanmasını talep ediyor.

Paris-Ankara hattındaki gerilimin ''bir Fransız gemisinin Doğu Akdeniz'de NATO görevindeyken Türkiye tarafından taciz edildiği'' iddiasıyla tırmanmasın ardından Fransa'nın çağrısıyla 27 AB üyesi ülkenin dışişleri bakanı bugün bir araya geldi.

Toplantının duyurulmasının ardından Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılıp ibadete açıldığı açıklansa da, konunun bugünkü toplantıda görüşülmesi beklenmiyor.

Toplantıda göreve başlamasından bu yana bazı üyeler tarafından ''Türkiye'ye karşı çok yumuşak bir tutum sergilemekle'' eleştirilen AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell de yer alıyor.

Yunanistan, bu sabah Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etmesi durumunda uygulanabilecek yaptırımlar için potansiyel bir liste hazırlanmasını talep etti. Yunan Bakan Nikos Dendias, ''Yunanistan ve Kıbrıs olarak AB'nin egemenlik haklarımızın ihlal edilmesi durumunda yürürlüğe sokacağı bir liste hazırlamasını istiyoruz'' dedi. Ancak Euracitv'nin aktardığına göre AB kaynakları, Brüksel'in ''yaptırımdan değil diyalogdan yana'' olduğunu ifade etti.

Euracitv'nin haberine göre Atina, yaptırım konusunda toplantı çağrısında bulunan Fransa'nın desteğini alacağını umuyor. Öte yandan birçok haber platformu, Avrupa Konseyi dönem başkanı Almanya'nın Türkiye'ye karşı gerilimi tırmandıracak bir adım atmayacağını öngördü.

Bugünkü toplantıdan çıkacak sonuçların de-facto olarak donmuş durumda olan Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini ve Ankara-Brüksel hattındaki ilişkinin durumunu da etkileyebileceği konuşuluyor.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan bir AB yetkilisi, toplantıdan yaptırım kararı çıkma olasılığının olmadığını, ancak taraflar arası ilişkinin masaya yatırılacağını bildirdi.

Çavuşoğlu'dan ''arama ve sondaj'' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün TRT Haber'e yaptığı açıklamalarda, ''Libya ile yapılan anlaşmanın kapsadığı Doğu Akdeniz'deki bölgede arama ve sondaj çalışmalarına başlayacağız. Üçüncü ülkelerden şirketlerle paylaşıma açığız'' dedi.