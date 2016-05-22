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Spor

Brüksel bombacısının kardeşi şampiyon oldu

22. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 54 kiloda finale kalan Mourad Laachraoui, İspanyol Tortosa'yı 6-3 yenerek altın madalya kazandı

22 Mayıs 2016 02:35

Brüksel Havalimanı saldırganlarından Najim Laachraoui’nin kardeşi Murad Laachraoui, Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Fas asıllı sporcu, Rio Olimpiyatları'nda Belçika'yı temsil edecek.

22 Mart’ta 32 kişinin hayatını kaybettiği Brüksel Havalimanı'nda saldıran iki intihar bombacısından biri olan 24 yaşındaki Najim Laachraoui'nin 21 yaşındaki kardeşi Mourad, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

aljazeera'nin haberine göre, İsviçre'nin Montrö kentinde düzenlenen 22. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 54 kiloda finale kalan Mourad Laachraoui, İspanyol rakibi Jesus Tortosa'yı 6-3 yenerek altın madalya kazandı.

Rio Olimpiyatları'na da katılacak Belçikalı sporcu, düzenlediği basın toplantısında, şampiyonluk yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Brüksel Havalimanı'ndaki bombalı saldırının baş sorumlularından birisinin, kardeşi Najim olması nedeniyle üzgün olduğunu da vurgulayan Murad, "Korkunç bir durum ama ailemden hiç kimse 2013 yılından bu yana ondan haber alamıyordu" diye konuştu.

Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanına 22 Mart'ta düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı.

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Mourad LaachraouiNajim LaachraouiBrüksel Havalimanı saldırısıAvrupa Tekvando Şampiyonası

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